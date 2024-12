Lanazione.it - C’è stata una reazione all’alluvione. Bunge è al vertice per fatturato

di Luca Dal Prato All’interno della classifica Top 500 Romagna sono presenti 193 società che operano nel territorio ravennate (rispetto alle 192 del 2022) ovvero il 38,6% delle aziende esaminate. All’interno delle prime dieci posizioni, sono presenti tre società ravennati –-Italia S.p.A., in sesta posizione, Unigrà S.p.A. in settima posizione ed Eurovo S.r.l. in nona – che, singolarmente, superano il miliardo di euro di ricavi. Le medesime società erano presenti anche nella precedente edizione. Dal punto di vista economico, l’ammontare dei ricavi complessivi delle società ravennati per l’anno 2023 è pari a 19,9 miliardi di euro, dato in linea con l’anno 2022. A livello di singole società, i ricavi dell’anno 2023 sono contenuti in un intervallo tra i 19 milioni di euro e 1,3 miliardi di euro; 47 società superano i 100 milioni di euro (rispetto alle 46 del 2022) e 88 società superano i 50 milioni di euro, rispetto alle 89 del 2022.