Biccy.it - Bestemmie al Grande Fratello? Accuse per due gieffini a rischio, i video

Leggi su Biccy.it

Negli anni le regole delsono cambiate, più morbide su alcuni temi e molto più severe su altri (adesso bastano un po’ di parolacce per subire un richiamo ufficiale). C’è però una cosa su cui il GF e Alfonso Signorini restano inflessibili e sono lepronunciate nella casa. Se un concorrente si lascia scappare frasi blasfeme viene gentilmente accompagnato alla porta rossa, così com’è successo esattamente due anni fa a Riccardo Fogli, rimasto nella casa appena una notte.al? I due concorrenti sotto accusa.Sui social in queste ore ci sono centinaia di utenti che hanno imbracciato i forconi invocando la squalifica per Luca Calvani e Lorenzo Spolverato? Il motivo? I due – secondo questi telespettatori – avrebbero pronunciato delle.Ieri sera Luca Calvani è stato chiamato in confessionale e lui ha risposto: “Ho sentito, Dio Bono! L’han sentito anche sulla Salaria“.