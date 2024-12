.com - Basket Serie B Interregionale / Senigallia, c’è Ozzano

Una big al PalaPanzini domenica 8 dicembre alle ore 18, 6 Dicembre 2024 – Seconda giornata di ritorno incon la Goldengasimpegnata contro l’in un match difficile contro una delle squadre migliori del girone E.Squadra espertissima quella bolognese, che con 8 vittorie e 4 sconfitte ha 6 punti in più dei biancorossi (5 vinte e 7 perse) ed è nel gruppo di testa con Matelica, Recanati e Loreto.Giocatori come Cortese, Ranuzzi e Piazza poco hanno a che spartire con la Bdopo una intera carriera trascorsa inB1 o anche in A2, con ruoli non proprio di secondo piano.All’andata una discreta Goldengas rese vita dura all’, che vinse non senza faticare, poi la squadra bolognese ha acquisito una certa regolarità arrivando nel gruppo di testa.