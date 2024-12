Ilgiorno.it - Agli Ambrogini l’ultimo abito della maison Finzi strappato dall’Olocausto

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 6 dicembre 2024 - Uno “strappo” al rituale di consegna degli, per ricucire un pezzo di storia di Milano e restituire alla città l'ultimo, che mai prima d'ora aveva visto la luce, a causabarbarie nazifascista. Lo indosserà domani, alla tradizionale cerimonia al Teatro Dal Verme, la presidente del Consiglio comunale, Elena Buscemi. La storia è quellacasa di moda milanese: sede in via Manzoni, a due passi dalla Scala, lavestiva le dive degli anni ‘20 ed era un punto di riferimento per lo stile italiano. Con l'avvento del fascismo, però, fu costretta a chiudere i battenti: i suoi fondatori, i fratelli Edgardo e Guglielmo, di origine ebraica, vennero incarcerati e poi uccisi nei campi di sterminio. Prima di venire deportati, ilasciarono però il bozzetto di unda sera sfuggito alle devastazioni del fascismo e conservato ancora oggi nella Biblioteca Nazionale Braidense, dove è stato ritrovato, ottant'anni dopo.