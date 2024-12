Lanotiziagiornale.it - Affonda l’indotto Stellantis: licenziamento per 97 lavoratori della Trasnova

La crisi dicolpisce al cuore eancheha comunicato ilcollettivo di 97impiegati negli stabilimentiritenuti esuberi per le esigenze produttive dell’azienda a causa“volontà didi cessare tutti i contratti in essere” dal 31 dicembre.Dei 97 esuberi, 54 sono impegnati nel solo stabilimentodi Pomigliano d’Arco, dove da giorni istanno bloccando gli ingressi mercifabbrica, provocando, di fatto, il fermo delle produzioni.I sindacati temono 400 esuberi considerando le ditte a cuisubappaltaLaè un’azienda che ha sede in provincia di Frosinone, a cuiha affidato negli ultimi anni l’appalto dell’attività di logistica degli stabilimenti di Pomigliano (Napoli), Cassino (Frosinone), Melfi (Potenza) e Rivalta (Torino) per spostare le auto prodotte sui piazzali dove vengono caricate sulle bisarche.