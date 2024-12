Laprimapagina.it - Accesso ai social media vietato ai minori di 16 anni in Australia

Una decisione drastica destinata a fare discutere in tutto il Mondo. Il Parlamento dell’ha approvato un disegno di legge che vieta l’aiaidi 16. Il ddl è stato approvato da entrambe le camere con il sostegno bipartisan e la nuova legge costringerà le società diad adottare “misure ragionevoli” per impedire ai giovani adolescenti di avere account. È una delle leggi più dure al mondo contro siti popolari come Facebook, Instagram e X.La legge prevede che le piattaforme siano soggette a multe fino a 50 milioni di dollarini – oltre 30 milioni di euro – per gravi mancanze nel prevenire l’aidi 16. Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge con 34 voti favorevoli e 19 contrari. La Camera aveva approvato il provvedimento con un ampio margine, 102 voti a favore e 13 contrari.