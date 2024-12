Ilfattoquotidiano.it - X Factor 2024 – La Finale a Napoli con Robbie Williams e Gigi D’Alessio guest star: la scaletta, chi sono i finalisti e i due favoriti in corsa per la vittoria

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dopo una lunga cavalcata, Xè arrivato alla battute finali. Una edizione di successo dopo che le ultime non hanno riscontrato il favore del pubblico tanto da alimentare i rumors sull’ultimo anno del format su Sky. In realtà lo show rimarrà per altri due anni in casa Sky, sempre con la produzione Fremantle. Questa è la prima novità. La seconda è che Xabbandona Milano e il Forum, per trasferirsi per una notte in piazza del Plebiscito a. È la prima volta che il format mondiale arriva in una piazza, mentre come esterna, per rimanere in ambito talent, è la seconda volta in Italia dopo la Finalissima di “Amici di Maria De Filippi” all’Arena di Verona nel maggio 2012.Tra le sorprese di questa edizione sicuramente Giorgia che come conduttrice è riuscita a creare un suo stile e ad essere sempre presente anche negli imprevisti.