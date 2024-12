Ilrestodelcarlino.it - "Terme Sant’Agnese, si punta alla conciliazione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sindacati in campo sul contenzioso in atto nei confronti di. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil fanno il punto sullo stato attuale della vertenza, precisando "che questa è seguita non solo in modo preciso e da tempo dalle organizzazioni sindacali, ma anche dall’Ispettorato del lavoro, garanzia ulteriore, per tutte le parti, della correttezza dei percorsi in atto". "L’accertamento ispettivo, che ha riscontrato una serie di irregolarità retributive – proseguono i sindacati – , ha visto recentemente la convocazione da parte dell’Ispettorato del lavoro di Forlì Cesena nel tentativo dimonocratica per i dipendenti delledi, al quale le lavoratrici e i lavoratori potranno, su loro libera scelta, aderire o meno, ovviamente assistiti, dall’organizzazione sindacale qualora ne facciano richiesta".