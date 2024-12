Quotidiano.net - Sostegno alle imprese del Made in Italy. L’impegno di Simest

Sostenere lenella crescita sui mercati. È la mission di, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che da oltre trent’anni supporta leitaliane in tutto il ciclo di espansione all’estero. Ha in portafoglio 24.100 progetti di internazionalizzazione, promossi da 15.600d’eccellenza in 126 Paesi, con risorse mobilitate per 30 miliardi di euro. Gli strumenti agevolati di– gestiti in convenzione con il Ministero degli Esteri – sono stati individuati come azione concreta per permetteredi fronteggiare i mutamenti del contesto economico, investendo su innovazione e crescita all’estero. Grazierisorse del Fondo 394,eroga ’Finanziamenti Agevolati’ per l’internazionalizzazione, strumenti cui leitaliane possono accedere per sostenere il processo di crescita sui mercati globali con focus su sostenibilità e innovazione digitale.