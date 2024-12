Sport.periodicodaily.com - Roma vs Lecce: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I giallorossi devono vincere perchè la classifica inizia a preoccupare, mentre i salentini sperano di fare punti con una big in ottica salvezza.vssi giocherà sabato 7 dicembre 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI giallorossi stanno vivendo un’annata molto deludente tanto da trovarsi in quindicesima posizione con 13 punti e soltanto due lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Nemmeno l’arrivo sulla panchina di Ranieri ha cambiato il trend con due sconfitte consecutive. Contro i salentini sarà fondamentale vincere per scacciare i fantasmi di una classifica da incubo e per spezzare la striscia di quattro ko consecutivi.I salentini invece hanno il morale alto, forte dei quattro punti conquistati contro Venezia e Juventus.