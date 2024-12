Movieplayer.it - Ricordate Cloud Atlas? Il nuovo film del regista aprirà il 75° Festival di Berlino

Ildi Tom Tykwer inaugurerà la 75esima edizione dello storicodel cinema nella capitale tedesca Iltedesco Tom Tykwerildicon il suo ultimoThe Light (Das Licht). La proiezione avrà luogo il 13 febbraio 2025. Si tratterà di una prima mondiale e ilsarà proiettato fuori concorso nel Berlinale Palast. Nel cast troviamo gli attori tedeschi Lars Eidinger (Dying, About Joan, Babylon Berlin) e Nicolette Krebitz (Ain Our House, A E I O U - A Quick Alphabet of Love) nel ruolo di protagonisti. Tykwer, che tra gli altri ha co-direttoinsieme alle sorelle Wachowski e il cult Lola corre, ha aperto la .