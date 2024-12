Puccini cento anni in danza | secondo appuntamento con Puccini’s Stories – Choreographic Keywords

Leggi su Ildenaro.it

Prosegue con ildei tre attesi appuntamenti “in”, l’evento ideato per celebrare il centenario della morte di Giacomo. Sotto la direzione artistica di Amalia Salzano e il coordinamento di Pina Testa, l’iniziativa esplora il genioano attraverso la.Protagonista della seconda serata sarà la Compagnia Movimentodi Napoli, diretta dalla coreografa Gabriella Stazio, con la performance “’s”. L’si terrà venerdì 6 dicembre alle ore 20:00 presso la suggestiva Chiesa di Sant’Apollonia a Salerno.La coreografia di Gabriella Stazio reinterpreta in chiave contemporanea le figure femminili delle opere di, portandole in scena attraverso un linguaggio fatto di citazioni, frammenti e ambientazioni che interagiscono con il pubblico.