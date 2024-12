Ilfattoquotidiano.it - Primina della Scala, i giovani si “difendono” da La forza del destino di Verdi con cornetti rossi, gadget a forma di coccinella, amuleti e un teschio messicano

Nessun inciampo in scena, nessun cambiamento nel cast all’ultimo secondo, nessuna barba finta che cade vistosamente sul palco, nessun lampadario che precipita, nessuna crisi esistenziale o amnesia da parte degli artisti. Niente di niente. Alladel 4 dicembre de “Ladel”, l‘opera maledetta’ di, al Teatro allaè andato tutto liscio. L’unico melodramma andato in scena nella serata dedicata ai, che anticipa l’apertura di stagione ufficiale a Sant’Ambrogio, è stato quello del compositore. Coronato da dieci minuti di applausi del pubblico che è riuscito ad avere i biglietti a 20 euro facendo postazione online per il fatidico posto. Così, ci sta anche la bollicina durante l’intervallo e si riesce a stare nel budget.Ma la fame come si placa in quasi quattro ore di spettacolo? Semplice: la rappresentazione finisce in tempo per andare a mangiare qualcosa in zona, un panino, un panzerotto, una pizza.