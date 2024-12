Zon.it - Pellezzano, uomo arrestato per spaccio di cocaina

Nella serata del 3 dicembre u.s., a, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Mercato San Severino hanno proceduto all’arresto di unper “detenzione di sostanza stupefacente”. Come riportato dal quotidiano La Città, l’– un 43enne originario di Lecce – è un volto ben noto alle forze dell’ordine pugliesi, già identificato in passato come membro della criminalità organizzata e ritenuto affiliato alla Sacra Corona Unita. Si trovava a Salerno, ospite di un hotel della città. Martedì sera, durante un controllo dei carabinieri a, è incappato nei militari impegnati in un’operazione di prevenzione estesa a diverse aree “sensibili” della Valle dell’Irno. L’operazione, mirata a contrastare furti, rapine e reati predatori, ha spesso portato anche all’individuazione di persone coinvolte in attività di