Lettera43.it - Palinsesti Rai per l’inverno 2025: torna Ora o mai più con Liorni

Leggi su Lettera43.it

Attesi ritorni, importanti novità e qualche sorpresa neiRai per, con la programmazione completa sui tre canali principali, dai programmi alle fiction più amate. Come ha anticipato DavideMaggio.it, fra gli show spicca il ritorno di Ora o mai più su Rai1 con la conduzione di Marco, che prenderà il posto di Amadeus che lo guidò fino all’ultima edizione del 2019. Max Giusti su Rai2 invece arriverà con 99 to Beat, un game show che ricorderà la serie Netflix Squid Game, mentre su Rai3 Piero Chiambretti debutterà con Finché la barca va. In prima linea anche le fiction con Leopardi e le nuove stagioni di Mare Fuori e Imma Tataranni.Rai per: su Rai1 Marcoe NekCon l’addio di Amadeus, Marcosostituirà l’ex direttore artistico di Sanremo anche per L’anno che verrà, il tradizionale evento di Capodanno della Rai dalle piazze italiane.