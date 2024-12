Ilnapolista.it - Mondiale per Club, i sorteggi: Inter nel gruppo E con il River Plate, la Juve con il City – LIVE

Leggi su Ilnapolista.it

Al via da Miami iper ilperFifa che si giocherà dal 15 giugno al 13 luglio. Impegnate due squadre italiane, l’e lantus, che sono entrambe inserite in seconda fascia.Leggi anche: No Messi no sponsor (come Maradona nel 94): Infantino annuncia l’Miami alperLe squadre del torneo:Fascia 1: Manchester(Eng), Real Madrid (Esp), Bayern Monaco (Ger), Paris Saint-Germain (Fra), Flamengo (Bra), Palmeiras (Bra),(Arg), Fluminense (Bra).Fascia 2: Chelsea (Eng), Borussia Dortmund (Ger),(Ita), Porto (Por), Atletico Madrid (Esp), Benfica (Por),ntus (Ita), Salisburgo (Aut)Fascia 3: Al Hilal (Ksa), Ulsan (Kor), Al Ahly (Egy), Wydad (Mar), Monterrey (Mex), Leon (Mex), Boca Juniors (Arg), Botafogo (Bra)Fascia 4: Urawa Red Diamonds (Jpn), Al Ain (Uae), Espérance Tunisi (Tun), Mamelodi Sundowns (Rsa), Pachuca (Mex), Seattle Sounders (Usa), Auckland(Nzl),Miami (Usa).