Maxi-colpo, sopralluogo alla vigilia. I preparativi ripresi dalle telecamere. Mazze e asce comprate poco prima

Unin tre minuti. La seradell’assaltoFullove di Laterina, leavevano evidenziato la presenza della banda, almeno cinque persone, forse un sesto uomo rimasto in auto col motore acceso: unper "studiare" la zona e sopratutto come sfondare la porta dell’azienda. Avevano fatto un foro armeggiando proprio sul sistema di videosorveglianza. In buona sostanza: avevano preparato la scena dell’incursione da eseguire ventiquattrore dopo. Nella ricostruzione delle modalità messe in atto dbanda, c’è anche il particolare dello spostamento di un furgone della ditta che avrebbe potuto ostacolarli durante la fuga. Anche in questo caso, i malviventi avevano raggiunto a piedi l’azienda di Laterina, con in mano due picconi, una mazza e un’ascia. Ma emergono anche altri particolari sul fronte delle indagini che hanno portato all’arresto di due romeni di 25 e 30 anni.