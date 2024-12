Terzotemponapoli.com - Marchetti: “Sia Kiwior che Danilo sono calciatori graditi dal Napoli”

Luca, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte nel corso di ForzaSempre. Focus dell’intervento è stato il calciomercato del. La società di De Laurentiis, stando all’esperto di Sky, mirerà ad interventi per la difesa. Di seguito le parole del giornalista.: “Il lavoro della società serve a far capire ache all’Arsenal potrebbe avere più spazio, ma non glielo stanno dando”Così il giornalista Sky: “Siachedale i contatti ci, ma le trattative nonsemplici. Le squadre che hanno giocatori interessanti non te li prestano ad inizio mercato, e chi compra punta sull’esigenza di chi vende, andando a cercare chi magari sta giocando meno in questo momento. Il lavoro della società serve a far capire ache all’Arsenal potrebbe avere più spazio, ma non glielo stanno dando.