Ma no La vita in diretta il commento di Alessandra Mussolini su Donatella Versace imbarazza Matano

Sui social tiene banco la trasformazione di. Dopo le ultime immagini della stilista, immortalata alla prima mondiale del musical “Il Diavolo veste Prada”, a Londra, gli utenti dei social non hanno potuto non notare il suo cambio di look – a partire dal taglio di capelli – ma anche il suo volto molto diverso, ringiovanito e più squadrato. “Il più grande miglioramento della storia” ha titolato il quotidiano britannico Daily Mail – perché della ‘nuova’ne sta parlando tutto il mondo – e anche su X i commenti sulla possibilità che lasi fosse sottoposta a interventi chirurgici sono stati tantissimi. Numerosi utenti hanno lodato il presunto chirurgo estetico per il risultato ottenuto. Su X, l’account @LeeLovesBey, ha twittato: “Che lavoro il suo chirurgo”, suscitando reazioni simili da parte di altri utenti che si sono detti impressionati dal suo nuovo aspetto.