Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: tra poco la nuova lotta a Singapore

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:46 Durante la conferenza stampa di ieri,ha ammesso di non aver semplicemente visto la continuazione che gli avrebbe assicurato un importante vantaggio prima della quarantesima, mentresi è comunque detto soddisfatto. Anche se il fatto di non aver concretizzato un vantaggio per due volte non è senz’altro indice favorevole.9:43 Quale sarà l’esito della battaglia odierna? Perché a questo punto ormai di battaglie si parla, i due hanno completamente abbandonato possibili atteggiamenti conservativi e stanno ormai cercando tutti i modi possibili per sorprendersi.9:40 Per la nona volta, buona giornata a tutti e benvenuti là doveDommaraju, a, continuano a sfidarsi per il titolodi.Ancora una volta buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella nona partita del match valido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju.