Ilgiorno.it - L'imprenditore violentatore Antonio Di Fazio condannato ancora: maltrattò l’ex moglie e il figlio

Milano, 5 dicembre 2024 – L'exfarmaceuticoDi, che sta già scontando una pena definitiva di 9 anni di reclusione per cinque episodi di violenza sessuale con uso di benziodizapine, è statoa un altro anno e mezzo di reclusione per maltrattamenti in famiglia, nei confronti dell'exe del. "Finalmente la mia assistita, dopo 15 anni, ha avuto giustizia", ha spiegato l'avvocato Maria Teresa Zampogna dopo la lettura della sentenza. I giudici della Corte d'Appello di Milano hanno anchel'uomo a versare una provvisionale di 30mila euro per l'exe 20mila per il, come anticipo sul risarcimento complessivo da quantificare in sede civile. I fatti contestati Gli episodi al centro dell'accusa di maltrattamenti in famiglia sarebbero avvenuti dal 2008 al 2017, l'accusa di violenza sessuale è invece prescritta.