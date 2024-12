Oasport.it - Le ambizioni di Angelo Binaghi: “Vogliamo rendere il tennis sempre più popolare”

Il periodo d’oro delitaliano senza se e senza ma. Il 2024 ha riservato non poche soddisfazioni al movimento della racchetta nostrano e i riscontri straordinari di Jannik Sinner sono soltanto la punta dell’iceberg. Al termine di un’annata di questo genere, non poteva che esserci entusiasmo e orgoglio nella serata dei SuperAwards, gli “Oscar” italiani degli sport di racchetta a Milano.Il presidente della FITP,, ha voluto celebrare quest’annata, mettendo in evidenza i due obiettivi che ci si vuol centrare: “Cercare di vincere in campo, e i nostri allenatori sanno come si fa, e quello diinsieme ilpiù. Perché se ci riusciamo i nostri successi sarannopiù importanti, il numero delle persone che saranno contente dei nostri risultati sarannodi più e giocheranno di più, e così aumenterà il benessere nel nostro Paese“.