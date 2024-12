Ultimouomo.com - L'Athletic Club vuole tornare tra le grandi

Nel 2024 l'unica squadra ad aver battuto sia il Barcellona che il Real Madrid è stata l', entrambe le volte in casa. È un dato significativo che ci dice principalmente una cosa: al momento nella Liga non esiste uno scenario più complicato che andare a dover vincere un big match a Bilbao. L'atmosfera pesa moltissimo: i 50mila tifosi, ognuno con una sciarpa biancorossa, orgogliosamente alzata al cielo all'entrata in campo dei giocatori; gli altoparlanti dello stadio che scandisce il nome della squadra. È un ambiente vivo e ostile per la squadra avversaria, che deve gestirlo anche per il resto della partita: pochissimi turisti e un rumore assordante che copre i tifosi in trasferta.