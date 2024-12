Lanazione.it - Il Natale solidale a Villa Guicciardini. Mercatini, giochi per bambini e band

Leggi su Lanazione.it

A Cantagallo il. È in programma per domenica 8 dicembre, una giornata di festa alladi Usella, dalle 10 alle 20. L’iniziativa – promossa dal Comune insieme allo staff che gestisce l’edificio storico con parco – è stata presentata dal sindaco Guglielmo Bongiorno, dal vicesindaco Giulio Bellini con Gioia Maurri che coordina le attività della. "Sarà prima di tutto un’occasione di solidarietà e un momento di condivisione per la comunità – sottolinea il sindaco Bongiorno – chi partecipa potrà anche dare una mano a chi è in difficoltà sostenendo il Comitato pro emergenze del Comune di Cantagallo". Sarà una giornata di festa con tante e diverse attività, per tutte le età e per tutti i gusti. "Nel parco verrà allestito un mercatino natalizio a cui partecipano ben 33 espositori – annuncia il vicesindaco Bellini – questa ampia partecipazione ci riempie di soddisfazione, si potranno gustare e acquistare produzioni del territorio e originali lavori artigianali".