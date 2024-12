Ilgiorno.it - Il futuro cancella il passato. Palazzi e vecchie cascine tra nostalgia e sviluppo

Lee i nuovi, l’aperta campagna e le nuove architetture, il tema dei servizi, i nativi storici e i duemila nuovi residenti, lae la nuova socialità. Ile ila braccetto nel quartiere est di Gorgonzola, quello “di Cascina Antonietta“, completamente modificato dall’irruzione del maxi piano residenziale del ‘Comparto 6’, città nuova incastrata nella vecchia. Un quartiere in trasformazione radicale. Una trasformazione da gestire e consumatasi in meno di 10 anni. Qui, in, era tutta campagna, o quasi. Campi e poche case all’ombra distoriche: la Nuova, la Pagnana, la Giugalarga. E su tutte Cascina Antonietta, complesso rurale ottocentesco a nord del naviglio Martesana, corpo centrale e ali laterali, forno comune e pompa dell’acqua, soffitti a travi e pavimenti in cotto, fienili intatti a ricordare unagricolo illustre e secoli di vita fianco a fianco.