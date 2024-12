Quifinanza.it - Il Fisco non molla sul concordato, nel mirino chi dichiara meno dei dipendenti: 700mila lettere

Si torna a parlare dipreventivo biennale, anche se, a dire il vero, la discussione in merito non si è mai interrotta. Da parte delè stato dato il via a un invio massivo di Pec, indirizzate a una specifica micro categoria di soggetti con partita Iva: chiun limite minimo di reddito., nuoveLe partite Iva chenorispetto ai(a parità di ambito) riceveranno comunicazioni da parte del. Si parla disoggetti, fermi al di sotto della soglia dei 15mila euro (soprattutto al di sotto del limite minimo di reddito per categoria).Lo sguardo è rivolto in direzione di Sogei, che è la parte operativa in questo caso. Una nuova ondata di Pec ha ricevuto il via libera a partire dal 3-4 dicembre. Tutto al fine di poter individuare i “finti poveri”, offrendo loro una chance di dialogo (e saldo) prima di intervenire per diverse vie.