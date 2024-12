Liberoquotidiano.it - "Ho fatto un solo grande errore in questo 2024": il tormento (privato) di Jannik Sinner

Leggi su Liberoquotidiano.it

Una stagione straordinaria, che gli ha portato la vetta del ranking Atp (raggiunta in pieno svolgimento del Roland Garros), due titoli Slam (Australian Open e US Open), le Finals di Torino, altri cinque titoli Atp (Rotterdam, Miami, Halle, Cincinnati e Shanghai) e per ultimo il titolo di Coppa Davis vinto in coppia con Matteo Berrettini e compagni, due domeniche fa, dopo aver battuto in finale l'Olanda. Anche se, nella sua intervista a Esquire, ha stupito tutti: “Non ci crederete, ma essere il migliore non è mai stato il mio obiettivo. Do più valore al tipo di persona che sono, al tipo di persone di cui mi circondo e al grado di fiducia che posso avere in loro. Non credo che se vinci sei bravo, mentre se perdi non sei bravo per niente. Ognuno di noi ha i propri talenti. La fortuna sta nel trovare un modo per esprimerli”.