Harry Potter | Paapa Essiedu in trattative per interpretare Severus Piton

inperAnche se non c’è ancora nulla di ufficiale al 100%, sembra che la HBO abbia trovato il nostrodel piccolo schermo. THR riporta che l’attore britannicoè inperl’astuto maestro di pozioni di Hogwarts, il professor, nella prossima serie di. Asarebbe stata offerta la parte, ma non è chiaro se lesiano iniziate sul serio.Questa versione diè descritta come “il maestro di pozioni di Hogwarts, malvagiamente intelligente e casualmente crudele, che si presenta come l’antagonista principale della storia nella prima stagione dello show”. Il personaggio è stato interpretato in precedenza dal compianto Alan Rickman negli otto film didella Warner Bros.