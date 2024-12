Dilei.it - GF, Shaila e Lorenzo, storia già finita? Lui: “Per me non esisti più”

Nella casa del Grande Fratello, laidilliaca traSpolverato eGatta è già in crisi. I due hanno messo in scena un confronto ad alta tensione che ha scosso profondamente le dinamiche della casa, trasformando un semplice diverbio in un vero e proprio terremoto emotivo.Come un dramma ottocentesco, tutto è iniziato da un ballo trae Alfonso D’Apice che ha mandato su tutte le furie il modelloSpolverato, già visibilmente turbato da alcune dinamiche relazionali. Come si suol dire, la famosa goccia che ha fatto traboccare il vaso.Il ballo della discordiaDurante una prova di danza, l’ex velina ha scelto di esibirsi in una coreografia che non può definirsi sensuale, insieme ad Alfonso. Il gesto, che con ogni probabilità voleva essere innocuo, è stato vissuto dacome un colpo basso.