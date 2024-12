.com - Gaia torna dal vivo con un concerto evento al Fabrique di Milano

Leggi su .com

svela il suo ritorno dalcon uno specialealdiFresca dell’annuncio della sua partecipazione in gara al Festival di Sanremo 2025 e al lavoro su un nuovo ambizioso progetto discografico,svela il suo ritorno dalcon uno specialealdimercoledì 7 maggio 2025.Dopo un 2024 di grandi successi inaugurato con il singolo Tokyo primo in radio, proseguito con Dea Saffica – brano manifesto, e Sesso e samba in coppia con Tony Effe – assoluta hit dell’estate al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 Platino,è pronta a esplorare nuovi territori e a portarci per mano nella sua personale dimensione live, presentando al pubblico il suo universo artistico e le sue molteplici anime musicali.