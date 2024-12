Ilrestodelcarlino.it - Fuoco in via Confalonieri. Brucia gli slip durante una lite. Così è divampato il rogo

Ha datoalle sue proprie mutande perché era molto, molto arrabbiata con lui. Dopo essersele sfilate di dosso, ovviamente. E forse non ha considerato il fatto che il poliestere prendesubito e che gliincendiari potevano accendere anche il divano e poi il resto degli oggetti nella stanza e che il tutto avrebbe gettato nel panico una palazzina di tre piani facendo evacuare sei famiglie. Ma in effetti, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l’incendio di martedì sera in via32 si sarebbe innescato. E la polizia, intervenuta sul posto con due volanti, insieme a tre mezzi dei vigili dele il nucleo biologico chimico e radiologico, l’ambulanza del 118 e l’unità cinofila della guardia di finanza, ha trasmesso gli atti in procura con l’ipotesi di incendio doloso.