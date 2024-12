Lettera43.it - Festival di Sanremo, il Tar della Liguria: «Illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, serve una gara»

Clamoroso a. Anzi per, inteso come. Il Tarha dichiaratoRai, da parte del Comune, dell’organizzazionekermesse canora. A partire dall’edizione 2026, l’amministrazioneCittà dei Fiori dovrà procedere mediante pubblica, aperta agli operatori del settore interessati. Ildi2025, che vede il ritornoconduzione di Carlo Conti e 30 big in, sarà intanto trasmesso come previsto su Rai 1. «Risulterebbe evidentemente sproporzionato e irragionevole incidere sull’edizione delgià svolta e sull’edizione che si svolgerà tra pochi mesi», hanno spiegato i giudici.Angelina Mango, vincitrice deldinel 2024 (Getty Images).I giudici: «Identificare il marchio con il mero titolo di un format di cui sarebbe titolare Rai è fuorviante»Tutto è nato dal ricorso dell’etichetta discografica JE contro Comune die Rai riguardoconcessione dell’uso in esclusiva del marchio “Canzone Italiana”.