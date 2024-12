Lanazione.it - Fast food, i re del pollo. Sbarca un altro gigante

Leggi su Lanazione.it

"Non ha mai assaggiato ilfritto del Kentucky?": Viggo Mortensen guarda stupito l’ospite del suo taxi, lanciato con Green Book verso l’Oscar del 2019. Non lo aveva assaggiato, eppure oraanche ad Arezzo. La cittadella deiaggiunge unpetalo alla sua collezione. Nella galleria commerciale Setteponti, quella dell’ex Ipercoop, sta per aprire la Kfc, iniziali che stanno per Kentucky Fried Cicken.fritto insomma, in arrivo dalle parti di Louisville. Dietro la crosta leggermente impanata c’è un colosso. Perché la Kfc è la seconda catena di ristoranti più grande al mondo. Ne conta oltre trentamila da un oceano all’e circa 150 in Italia. Pochi di questi in Toscana: per ora i presidi sono a Prato, a Campi Bisenzio e a Livorno. E presto in città. La carica deinon accenna a frenare la sua corsa.