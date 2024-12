Inter-news.it - D’Aversa: «Esposito? Miglior stagione! Cresca in un aspetto»

Leggi su Inter-news.it

soddisfatto della partita di, giocatore in prestito dall’Inter. Il ragazzo campano ha deciso la partita ai rigori.– Robertosoddisfatto e contento della prestazione di Sebastiano. Il tecnico dell’Empoli, dopo la vittoria ai rigori contro la Fiorentina, ha parlato a Mediaset: «Quest’anno, rispetto all’anno scorso, sta facendo ottime cose: ha aumentato il numero di gol rispetto alle passate esperienze, staando, credo sia la sua. Lui deve crescere ancora, soprattutto anche per quanto riguarda gli infortuni. Progressi per diventare il giocatore che rispetti le sue qualità, ma concedetemi di dire questo: sta facendo veramente una grande». Il cartellino del ragazzo è ancora di proprietà dell’Inter.Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «in un»)© Inter-News.