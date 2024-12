Leggioggi.it - Contratti di solidarietà 2024, decontribuzione: come inviare domanda entro il 10 dicembre

di riduzione contributi per idiper l’annoal via. Il Decreto – legge 1° ottobre 1996, numero 510 (articolo 6, comma 4) convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, numero 608 riconosce ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) che stipulanodidifensivi (CDS) un abbattimento del costo del lavoro pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.Lo sgravio, riconosciuto nei limiti delle risorse pubbliche stanziate e per un periodo non superiore alla durata del contratto e, comunque, fino a un massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, si calcola applicando la percentuale citata ai contributi carico ditta dovuti con riguardo ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.