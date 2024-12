Lanazione.it - "Congresso Pd, un anno di ritardi per le resistenze di alcuni dirigenti"

"Desta stupore che ildel Partito democratico di Pisa, ad undalla scadenza non si sia ancora tenuto, mentre in tutta la Toscana si celebrano congressi di ogni livello. Uno svilimento del senso dell’impegno di iscritti ed elettori che lascia esterrefatti e per cui non si cerca soluzione alcuna, non si capisce perché lo stesso regolamento usato in tutta la Toscana non possa valere per Pisa, perché la commissione congressuale non ha voluto adottarlo, perché in direzione provinciale qualcuno ha fatto di tutto per non votarlo". Queste sono le parole di Shkelzen Hasanaj, componente della segreteria del Pd di Pisa, che con una lettera indirizzata a La Nazione, ha deciso di aderire all’appello lanciato nei giorni scorsi da 8 segretari di circolo e che chiedeva al segretario regionale Emiliano Fossi, di "porre fine all’incresciosa situazione in cui versa l’unione comunale di Pisa, ormai da troppo tempo in attesa di un rinnovo naturale".