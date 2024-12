Sport.quotidiano.net - Colpo Prato Arriva il centrocampista Azizi

Il primodela livello di quote delè ufficiale. Unnecessario per rinforzare la mediana dopo l’infortunio occorso a Roberto Scarafoni, che dovrà restare fermo ai box fino a gennaio, e l’uscita di Roberto Marino, che ha rescisso il proprio contratto nel corso della settimana passata. Nella giornata di ieri la società biancazzurra ha reso noto di aver ingaggiato Bilario. Di nazionalità albanese e di ruolocentrale, il classe 2004 è cresciuto nel vivaio del Torino, debuttando con l’Asti in Prima Squadra nella stagione 2022/23 nel campionato di serie D e collezionando 32 presenze e due reti. Nell’annata successiva ha vestito la maglia del Gzira United, club che milita nella Premier League di Malta e con il quale ha disputato anche un paio di match di qualificazione alla Conference League.