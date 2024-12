.com - Cmqmartina, il suo nuovo singolo è Allucinazione

è ildi, brano che racconta un percorso fatto di ossessioni notturne e caos emotivoè ildi, in uscita venerdì 6 dicembre per Columbia Records/Sony Music Italy.è un viaggio tra sofferenze d’amore e ritmi travolgenti, dove il dolore si tinge di techno e l’energia della nu-dance diesplode in tutta la sua potenza. Con una produzione elettronica che abbraccia parole intense e taglienti, il brano racconta un percorso fatto di ossessioni notturne e caos emotivo, culminando in un finale esplosivo in cui sarà impossibile restare fermi.Ancora una voltasi conferma regina della nu-dance italiana, in grado di trasformare il dancefloor in uno spazio catartico. Ballare diventa un rituale per affrontare e superare i lati più oscuri dell’amore, in un’atmosfera che richiama visivamente la disco anni ’80, con luci a sfera e l’eco ribelle di Like a Virgin.