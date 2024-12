Metropolitanmagazine.it - Chi è Lorenzo Salvetti, finalista di X Factor 2024

è un giovane musicista di origini veronesi tra i finalisti di Xnella squadra di Achille Lauro, che ha pubblicato recentemente l’inedito Mille Concerti., il suo inedito per la finale di Xè Mille ConcertiStasera il 17enne sarà tra i protagonisti della finale di X, condotta da Giorgia in onda a partire dalle 21:30 su Tv8 e Skyuno. Nato a Verona nel 2008,cresce in una famiglia dove si respira musica, passione trasmessa dal fratello maggiore batterista. Nel tempo, il giovane impara a suonare da autodidatta canto e pianoforte e frequenta un liceo musicale. Si presenta alle audition di Xcon Poetica di Cesare Cremonini, incantando tutti e quattro i giudici. Destri di Gazzelle è il brano che ai Boot Camp, seguito da Le Parole Più Grandi di Coez.