Che rapporto hanno i giovani con l'IA? Cosa emerge dal XV Rapporto Civita

Quasi ottoitaliani su dieci conoscono in linea generale il concetto di intelligenza artificiale, ma solo uno su due sa disi occupaGenerativa. Sono alcuni dei risultati emersi dalla ricerca realizzata da Swg e inserita all’interno del XV“Next Gen AI. Opportunità e lati oscuri dell’Intelligenza Artificiale nel mondo culturale e creativo”. L’analisi è stata condotta su 1.500italiani di età compresa tra i 18 e i 34 anni, con l’obiettivo di verificare in che modo le persone utilizzano le nuove tecnologie nella loro vita quotidiana. Come immaginabile, ChatGpt è lo strumento più utilizzato (circa il 30% ha conosciuto le sue potenzialità almeno una volta, il 40% se parliamo di persone che lavorano nell’ambito scientifico-tecnologico e umanistico-sociale, ma la percentuale di coloro che utilizzano la versione gratuita schizza al 75%).