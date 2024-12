Noinotizie.it - Arca Capitanata: contributi per gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica Per chi non riesce a pagare il canone di locazione

Di seguito un comunicato diffuso da:L’Amministratore Unico di A.R.C.A.rende noto che, con determina dirigenziale n. 1661 del 3 dicembre 2024, è stato indetto Avviso Pubblico per l’erogazione dia valere sul Fondo Sociale istituito con deliberazione di Giunta regionale del 4 novembre 2024, n. 1472. Il Fondo sociale è finalizzato alla corresponsione deiaglididiricadenti nei comuni della provincia di Foggia e nei comuni di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia che non siano in grado di sostenere l’onere per il pagamento deldie per il rimborso dei servizi prestati dall’Agenzia, nonché per i cambi dio, con diritto prioritario per gliche versano in condizioni di morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia.