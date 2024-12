Quotidiano.net - Amazon, a San Salvo (Chieti) droni per le consegne: prima volta in Italia. Il sindaco: “Il futuro è qui”

San), 5 dicembre 2024 -e lecon i: il primo test insi è tenuto a San), in Abruzzo, si è concluso con successo il 4 dicembre, come spiega una nota della società. Il progetto prevede il ’lancio’ del servizio dal prossimo anno. La società anticipa di continuare a collaborare con le autoritàne per soddisfare tutti i requisiti necessari alla partenza ufficiale del servizio. “Ci riempie di grande orgoglio e soddisfazione che la nostra città abbia ricevuto l’opportunità di essere la culla di questo progetto all’avanguardia”, ha commentato Emanuela De Nicolis,di San, in una nota. “Questo riconoscimento - continua De Nicolis - ci conferma come un centro di eccellenza ed innovazione, posizionandoci nel cuore dell’Europa e offrendoci l’opportunità di brillare su scala internazionale.