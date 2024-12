Ilrestodelcarlino.it - Alla scoperta delle cantine: tour guidati

Con l’inizio della stagione del teatro comunale di Predappio, è partito anche del progetto ‘I Sapori dell’Arte’, tramite il quale gli spettatori provenienti da fuori comune potranno apprezzare le specialità locali, vincendo dei coupon da utilizzare presso un’azienda aderente del settore enogastronomico. A questa iniziativa si aggiunge un’altra attività di promozione dei prodotti locali: duedell’Associazione ‘Terre di Predappio’, apriranno le porte al pubblico, in occasione di alcuni eventi programmati per promuovere la conoscenzaproprie eccellenze e suggerire ai partecipanti qualche idea per i pensieri natalizi. Per il primo appuntamento in programma, la cantina Poderi dal Nespoli 1929 a Cusercoli, comune di Civitella, si appresta ad accogliere i visitatori nella giornata di domenica 8 dicembre.