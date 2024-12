Zonawrestling.net - WWE: Becky Lynch domina le quote per la Royal Rumble tra le speculazioni sul suo ritorno

è diventata la favorita assoluta per vincere la2025, alimentando ulteriormente lesu un suo possibilesul ring. Secondo BetOnline.ag,guida ledi scommessa a +200, davanti ad altre contendenti di spicco come Charlotte Flair (+275), Bianca Belair (+350) e Jade Cargill (+600).favorita alla: WWE in attesa del suo grandeLasi terrà sabato 1 febbraio 2025 al Lucas Oil Stadium di Indianapolis, Indiana, e i fan stanno già discutendo delle possibili storyline. Lo status di free agent di, seguito alla scadenza del suo contratto con la WWE all’inizio di quest’anno, ha tenuto il mondo del wrestling con il fiato sospeso. La sua apparizione programmata all’evento di celebrazione di Netflix organizzato dalla WWE il 3 dicembre ha ulteriormente alimentato le voci su un suo imminente