Metropolitanmagazine.it - Wingspan Fan Art Pack, un pezzo d’arte per veri fan da veri fan

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Fan Art– Trentaduesimo nella classifica generale di BoardGameGeek, abbiamo già scritto di2 volte, qui e qui. Fatto sta, che per le recensioni, le considerazioni e le meccaniche del gioco ideato da Elizabeth Hargrave , vi rimandiamo proprio ai 2 articoli precedenti.Questa volta, vogliamo semplicemente illustrarvi quella che è una chicca per ifan del gioco ispirato al birdwatching. Oltretutto si tratta proprio di un prodotto realizzato in parte dagli stessi appassionati della saga.Fan Artè perlopiù un upgrade delle componenti da sostituire o integrare a quelle già presenti nel gioco base e nelle sue varie espansioni: Europa, Oceania ed Asia. Per essere più preciso, mi sto riferendo a ben 255 carte Uccello uniche, ciascuna realizzata da un artista diverso.