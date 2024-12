Ilnapolista.it - Villarreal su Rafa Marin: lo vogliono in prestito a gennaio

Il giornalista turco Ekrem Konur riporta su X che ilsarebbe interessato al difensore del Napoli.Per il centrale ex Real Madrid, arrivato in Italia quest’estate, il club spagnolo potrebbe chiedere unagli azzurri.#Napoli #Villareal Villareal plans to sign Napoli’s 22-year-old Spanish defenderMarín on loan in January. pic.twitter.com/qIqrqdOBs9— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 4, 2024non ha finora esordito in Serie A, ha giocato solo in Coppa Italia contro il Palermo e domani sera probabilmente scenderà in campo contro la Lazio. Il fatto che abbia trovato poco spazio finora potrebbe far pensare che il 22enne voglia maggior minutaggio in campo e per questo possa chiedere alla società di tornare in Spagna.potrebbe partire titolare in Coppa Italia contro la LazioLe parole di Modugno, inviato Sky a Castel Volturno:«Per giovedì Conte ne cambia probabilmente undici, un turnover totale di squadra per coerenza.