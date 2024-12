Tragedia a Civitavecchia, cade in un dirupo e muore

Leggi su Ilfaroonline.it

Tragicamente interrotta la gioia dei festeggiamenti di Santa Barbara: gli uomini della Bonifazi sono stati chiamati a intervenire per soccorrere una persona nella zona di via Terme di Traiano alta. Intorno alle ore 16, su segnalazione dei Carabinieri, i Vigili del Fuoco di, con l’equipaggio della 17A, si sono diretti verso Aquafelix. Un anziano, mentre si trovava con la moglie a raccogliere verdure, è accidentalmente caduto in un, poco prima della biglietteria del noto parco acquatico, lato mare.Al loro arrivo, i Vigili del Fuoco hanno individuato l’uomo in un canneto accanto a un piccolo ruscello e lo hanno sollevato utilizzando una barella toboga, impiegando tecniche SAF. Dopo averlo riportato sul piano stradale, lo hanno affidato al personale sanitario del 118, giunto poco dopo.