Tortellini e ossobuco al Thanksgiving, perché no?

Ilè la vera festa americana che prevede una riunione casalinga di famiglia attorno a un tavolo. Si festeggia il quarto giovedì di novembre, il 28 quest’anno. Si mangia il tacchino – ripieno per attenuare la consistenza di una carne altrimenti un po’ asciutta – per celebrare il successo del raccolto dell’anno, secondo una tradizione nata nel 1621 per opera dei Padri Pellegrini. Oggi ovviamente a New York non c’è nessun raccolto da celebrare, ma la festa è sentita. Anche gli expat italiani si ritrovano volentieri tra amici tra le mura casalinghe.Insomma qui la celebrazione è molto più importante del Natale, soprattutto al punto di vista gastronomico. Parafrasando e capovolgendo un detto italiano si potrebbe dire «con i tuoi, Natale con chi vuoi».Anche alla Casa Bianca la giornata si apre con la liberazione di due tacchini salvati dal forno.