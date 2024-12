Secoloditalia.it - Toninelli ultimo dei Mohicani attacca Conte: se parla t’addormenta. Ha ridotto il M5S a costola sfigata del Pd (video)

Leggi su Secoloditalia.it

Danilo, ex ministro diieri,deidi Grillo oggi, reagisce pubblicamente allo scenografico grido d’allarme-annuncio funebre del Movimento che il garante ha confezionato ad arte per sparare l’ultima bordata di questa guerra senza esclusione di colpi con cui leader e padre nobile stanno pericolosamente danzando sulle ceneri del M5S. L’ex delfino di, oggi sulle barricate con Grillo, si sta dando un gran da fare per rivendicare la posizione del fondatore, sperticandosi in elogi e condivisioni sull’Elevato e lanciandosi in attacchi frontali all’attuale leader del Movimento 5 Stelle e con l’occasione prova a togliersi anche qualche sassolino (personale?) dalla scarpa., fedelissimo di Grillo all’assalto frontale diCosì, sui suoi canali social e nella sua rubrica “Controinformazione”, l’ex pentastellato si butta lancia in resta a fare da scudo al garante del Movimento: «Arriva con l’inno d’Europa e dice: sono ottimista.