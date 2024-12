361magazine.com - “The Naska Freak Show”: sabato 7 dicembre 2024 Radio Zeta trasmetterà il concerto in diretta in radiovisione

inildidi, dall’Unipol Forum di Milanoinildidi, dall’Unipol Forum di Milano. A partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire lasu(canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky) e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.Dopo il successo delle due date sold-out al Fabrique di Milano,sarà per la prima volta live all’Unipol Forum, un evento senza precedenti per l’artista portabandiera del pop punk italiano. Ilè prodotto da Vivo Concerti. Ironico e provocatorio, romantico e riflessivo,– al secolo Diego Caterbetti – sa raccontare l’amore, l’alienazione, gli eccessi, la ricerca di sé, la libertà e gli affetti familiari.